СМИ: В США уволили главу Киберкомандования и АНБ
Глава Киберкомандования и Агентства национальной безопасности США генерал Тимоти Хо уволен. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на американских чиновников.
Источники газеты не знают причины отставки Хо.
Отмечается, что исполняющим обязанности главы АНБ стал генерал-лейтенант Уильям Хартманн, ранее он работал заместителем Хо в киберкомандовании. При этом заместителя директора АНБ Венди Нобл перевели в офис замминистра обороны по разведке.
Ранее стало известно, что тысячи работников различных ведомств в США были уволены из-за действий департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru