ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников без кодов из смс
Мошенники придумали новую схему обмана россиян без кодов из смс, сообщили специалисты банка ВТБ.
Злоумышленники звонят «жертве», сообщают о серьезной проблеме, например, что у человека пытаются украсть деньги. При этом фейковые сотрудники банков уточняют, что никаких кодов называть никому не нужно. Человек начинает доверять мошенникам, а они фоново говорят, что к разговору можно подключать «генерала ФСБ», а затем звонок обрывается.
После этого клиенту приходит сообщение, что в его аккаунт, например, на «Госуслугах» якобы кто-то пытался войти. Там указывается телефон или ссылка, по которой нужно пройти, «если это были не вы». Клиент переходит на сайт, который ворует его данные, либо звонит мошенникам сам и уже готов выполнить все их требования, чтобы спасти свой аккаунт.
Также сообщается, что мошенники звонят россиянам от лица сотрудников Роскомнадзора и требуют номер СНИЛС для разблокировки якобы взломанного личного кабинета на портале «Госуслуг». Как отметили в Роскомнадзоре, справочно-информационный центр получает множество сообщений о подозрительных звонках от неизвестных.
Звонки поступают гражданам через мессенджер с номеров, не принадлежащих сотрудникам Роскомнадзора. Ведомство напомнило, что госорганы не звонят россиянам через такие программы и не требуют персональные данные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru