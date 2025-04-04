ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников без кодов из смс

После этого клиенту приходит сообщение, что в его аккаунт, например, на «Госуслугах» якобы кто-то пытался войти. Там указывается телефон или ссылка, по которой нужно пройти, «если это были не вы». Клиент переходит на сайт, который ворует его данные, либо звонит мошенникам сам и уже готов выполнить все их требования, чтобы спасти свой аккаунт.

Также сообщается, что мошенники звонят россиянам от лица сотрудников Роскомнадзора и требуют номер СНИЛС для разблокировки якобы взломанного личного кабинета на портале «Госуслуг». Как отметили в Роскомнадзоре, справочно-информационный центр получает множество сообщений о подозрительных звонках от неизвестных.

Звонки поступают гражданам через мессенджер с номеров, не принадлежащих сотрудникам Роскомнадзора. Ведомство напомнило, что госорганы не звонят россиянам через такие программы и не требуют персональные данные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

