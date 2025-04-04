Маск призвал освободить Марин Ле Пен

Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social не согласился с приговором Ле Пен и назвал дело против нее «охотой на ведьм».

«Свободу Ле Пен!» - прокомментировал Маск публикацию Трампа.

Суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о растрате средств Европарламента и приговорил ее к четырем годам лишения свободы (по два — условно и с электронным браслетом) и штрафу в 100 тысяч евро, пишет RT.

