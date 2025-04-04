Глава СКР Бастрыкин призвал снимать больше фильмов о героях СВО
Об острой нехватке в России фильмов и сериалов о героях специальной военной операции на Украине, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
По его словам, сейчас кроме документальных лент на эту тему ничего нет.
Бастрыкин призвал создавать новых героев, которые станут примером для школьников и подростков. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны было выпущено 190 фильмов, часть из которых не потеряла свою актуальность.
«И сейчас современным авторам пора заняться этим», - добавил глава СКР.
Ранее режиссер «Подольских курсантов» объяснил отказ снимать фильм об СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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