Глава СКР Бастрыкин призвал снимать больше фильмов о героях СВО

Об острой нехватке в России фильмов и сериалов о героях специальной военной операции на Украине, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

По его словам, сейчас кроме документальных лент на эту тему ничего нет.

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Бастрыкин призвал создавать новых героев, которые станут примером для школьников и подростков. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны было выпущено 190 фильмов, часть из которых не потеряла свою актуальность.

«И сейчас современным авторам пора заняться этим», - добавил глава СКР.

Ранее режиссер «Подольских курсантов» объяснил отказ снимать фильм об СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ШкольникиСпецоперацияКиноАлександр Бастрыкин

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