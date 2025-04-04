Близ южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море у южных Курил. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

Подземные толчки зарегистрировали 4 апреля в 13:34 (05:34 мск).

«Эпицентр находился в 147 километрах севернее райцентра Южно-Курильск на острове Кунашир, очаг – на глубине 46 километров», - подчеркнула Семенова.

Сведений об ощутимости толчков в населенных пунктах Курил не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Хабаровском крае, напоминает 360.ru.

