Близ южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море у южных Курил. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.
Подземные толчки зарегистрировали 4 апреля в 13:34 (05:34 мск).
«Эпицентр находился в 147 километрах севернее райцентра Южно-Курильск на острове Кунашир, очаг – на глубине 46 километров», - подчеркнула Семенова.
Сведений об ощутимости толчков в населенных пунктах Курил не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Хабаровском крае, напоминает 360.ru.
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