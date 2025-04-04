Израиль начал наземную операцию в Эш-Шуджаии в северной части сектора Газа

Армия обороны Израиля начала наземную операцию в районе Эш-Шуджаия на востоке Газы в северной части одноименного анклава. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии.

«В последние несколько часов войска... начали проводить наземную операцию в районе Эш-Шуджаия на севере Газы с целью расширения зоны безопасности», - указано в заявлении.

По данным израильских военных, было ликвидировано «большое количество террористов» и уничтожены объекты палестинского движения ХАМАС, в том числе командно-контрольный центр. Израильские силы намерены продолжить действия против террористических организаций в Газе, «чтобы защитить граждан Государства Израиль».

Ранее армия Израиля начала наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафахе, напоминает 360.ru.

