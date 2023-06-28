В Госдуму внесли законопроект о штрафах для кредитных организаций за спам-звонки

С инициативой выступила Брянская областная дума. Депутаты разработали законопроект для ужесточения мер ответственности за рекламу, которую распространяют по сетям электросвязи.

«Практика спам-звонков широко распространена как среди компаний, индивидуальных предпринимателей, так и среди кредитных и микрофинансовых организаций, главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы предлагают установить административный штраф за подобные правонарушения в размере от 10 до 20 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 100 тысяч —для должностных лиц, от 300 тысяч до 1 миллиона — для юрлиц.

Также депутаты хотят значительно увеличить штрафы для финансовых организаций, предоставляющих неполную информацию об условиях предоставления кредитов. Так, размер взыскания для должностных лиц составит 40-100 тысяч рублей (вместо 25-50 тысяч), для юридических лиц — 600 тысяч-1,6 млн рублей (вместо 300-800 тысяч).

