Богатейшие люди планеты за сутки потеряли $208 миллиардов из-за пошлин Трампа
Богатейшие люди за сутки потеряли 208 миллиардов долларов из-за пошлин американского президента Дональда Трампа, передает Bloomberg.
Совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось из-за реакции рынков на жесткие меры со стороны Белого дома.
Так, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за сутки снизилось на 15,9 миллиарда долларов, акции компании подешевелина 9%, что стало самым сильным падением цены с апреля 2022 года.
Американский предприниматель Илон Маск (компании Tesla и SpaceX) за сутки потерял 11 миллиардов долларов на снижении стоимости ценных бумаг Tesla на 5,47%.
При этом президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social положительно оценил реакцию американского рынка на масштабные импортные тарифы. Введение пошлин привело к резкому падению биржевых индексов США, однако глава Белого дома заявил, что «пациент жив и уже идёт на поправку».
«Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!» - написал американский лидер.
По его словам, новые пошлины на импортные товары обеспечат страну дополнительными 6-7 трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ выявил усовершенствованную схему мошенников без кодов из смс
- Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
- Близ южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
- Богатейшие люди планеты за сутки потеряли $208 миллиардов из-за пошлин Трампа
- В Тамбовской области при атаке беспилотников повреждена труба газопровода
- СМИ: В США уволили главу Киберкомандования и АНБ
- В селе в Подмосковье после попытки атаки дрона повреждено остекление домов
- СМИ: В России обсудят введение биометрии для быстрой езды на электросамокатах
- Над территорией России уничтожили 107 украинских БПЛА
- Соцфонд: В России живут более 41 млн пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru