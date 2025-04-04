Богатейшие люди планеты за сутки потеряли $208 миллиардов из-за пошлин Трампа

Так, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за сутки снизилось на 15,9 миллиарда долларов, акции компании подешевелина 9%, что стало самым сильным падением цены с апреля 2022 года.

Американский предприниматель Илон Маск (компании Tesla и SpaceX) за сутки потерял 11 миллиардов долларов на снижении стоимости ценных бумаг Tesla на 5,47%.

При этом президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social положительно оценил реакцию американского рынка на масштабные импортные тарифы. Введение пошлин привело к резкому падению биржевых индексов США, однако глава Белого дома заявил, что «пациент жив и уже идёт на поправку».

«Прогноз таков, что пациент станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой!» - написал американский лидер.

По его словам, новые пошлины на импортные товары обеспечат страну дополнительными 6-7 трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

