В Росприроднадзоре назвали условия для эффективной реализации СИТЕС
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова выступила на 20-й Конференции сторон Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) в Узбекистане в Сегменте высокого уровня. Мероприятие посвящено мониторингу, финансированию и мерам для регулируемой торговли дикими животными. На полях саммита Родионова предложила предоставить русскому языку статус официального в организации.
«В целях обеспечения подлинной инклюзивности Конвенции, являющейся универсальным природоохранным международным инструментом, важным представляется возможность использования всех шести официальных языков ООН на равных условиях. Выступая как представитель русскоговорящей Стороны, считаем необходимым придание русскому языку статуса официального языка в СИТЕС, что будет соответствовать целям и духу Конвенции и принципам ООН», — подчеркнула она.
По ее словам, главным фактором успеха для эффективной работы механизма СИТЕС является совместная работа всех участников. Родионова указала, что она невозможно без создания условий для ясности применения ее положений для граждан стран-участниц. Для этого необходима максимально инклюзивная языковая стратегия, добавила глава Росприроднадзора.
Кроме того, она призвала к экологическому просвещению населения, чтобы у него формировалось экологически ориентированное мышление. Примером подобной политики является международная детско-юношеская премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого». За пять лет проведения в ее рамках рассмотрели свыше 320 тысяч проектов из России и 95 стран мира.
