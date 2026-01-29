«Бывали чудеса»: Непомнящий описал футбольную коррупцию в Китае, где тренирует Слуцкий

Леонид Слуцкий мог не знать о договорных матчах своей команды «Шанхай Шэньхуа», заявил НСН тренер Валерий Непомнящий, ранее также тренировавший тот клуб. 

С договорными матчами в Китае борются не первый год, а возглавляющий «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий мог ничего не знать о коррупции, в которой оказался замешан его клуб, рассказал НСН экс-тренер этого клуба в 2003-2004 годах Валерий Непомнящий.

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого начнет новый сезон Суперлиги Китая, потеряв 10 очков по итогу расследования дела о договорных матчах и коррупции, сообщает sportbox.ru. Еще десять китайских клубов получили минус от 3 до 10 очков, а больше 70 спортивных функционеров – пожизненный бан.

Как итоги расследования скажутся на репутации Слуцкого и его дальнейшей карьере, пока неясно. По мнению Непомнящего, тренер мог вообще не знать о коррупции.

Губерниев призвал не требовать «золота» от россиян на Играх-2026 в Италии
«Здесь я не знаю. Леня умница и сам примет решение [о продолжении работы в клубе]. Он вообще мог быть не в курсе, никак не замешан. Я не знаю, как это доказывается. У меня был такой момент в Китае. Однажды мне пришлось произвести замены одновременно трех игроков на 16 минуте первого тайма. Это было связано с тем, что, оказывается, они в прошлом сезоне кому-то там что-то задолжали и демонстрировали это на поле. Так что бывали чудеса», - рассказал Непомнящий.

Коррупция в Китае – дело не новое, борются с ней не первый год.

«В Китае борются с коррупцией всегда: и судей сажали надолго, и президентов клубов убирали. Ведется борьба, доказательная база. Это было связано с играми на тотализаторе, сейчас официально участвовать в них, по-моему, запретили. В 2001 году одномоментно было арестовано 15 президентов футбольных клубов из 16-ти. Так получилось, что президента моего клуба не арестовали», - добавил тренер.

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в беседе с НСН ранее оценил пользу ChatGPT для футбольных тренеров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:КоррупцияКитайФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры