С договорными матчами в Китае борются не первый год, а возглавляющий «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий мог ничего не знать о коррупции, в которой оказался замешан его клуб, рассказал НСН экс-тренер этого клуба в 2003-2004 годах Валерий Непомнящий.

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого начнет новый сезон Суперлиги Китая, потеряв 10 очков по итогу расследования дела о договорных матчах и коррупции, сообщает sportbox.ru. Еще десять китайских клубов получили минус от 3 до 10 очков, а больше 70 спортивных функционеров – пожизненный бан.

Как итоги расследования скажутся на репутации Слуцкого и его дальнейшей карьере, пока неясно. По мнению Непомнящего, тренер мог вообще не знать о коррупции.