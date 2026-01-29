Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины
Украина может пойти на территориальные уступки на переговорах с Россией в обмен на гарантии безопасности. Об этом сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.
По ее словам, если Киев соглашается на очень жесткие уступки, то делает это ради «мира для остальной части Украины», пишет RT.
«И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать», — указала Каллас.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта сосредоточены вокруг «территориальных претензий по Донецку», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
