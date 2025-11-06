Росприроднадзор провел первую «Школу региональных министров»

С 6 по 8 ноября в Мастерской управления «Сенеж» пройдет первый всероссийский форум «Школа региональных министров». В нем примут участие около 150 руководителей природоохранных ведомств со всей страны. Площадка создана для выстраивания диалога между федеральными и региональными структурами, ответственными за надзор в сфере охраны окружающей среды и природопользования, рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

По ее словам, главной темой форма станет обсуждение практической реализации национальных целей развития в экологической сфере, в том числе выполнение федеральных проектов «Чистая страна», «Генеральная уборка», «Чистый воздух» и «Вода России».

Особое внимание участники мероприятия уделят обмену успешными региональными практиками и поиску решений для наиболее острых проблем в области охраны окружающей среды и природопользования.

«Школа региональных министров – это уникальная площадка для открытого диалога между федеральным центром и регионами. Ее цель – не только дать актуальные инструменты управления, но и создать среду для обмена опытом, и повысить эффективность работы органов исполнительной власти и всех, кто занимается защитой окружающей среды на местах», – отметила Радионова.

В течение нескольких дней участники школы обменяются лучшими практиками, обсудят правовые пробелы, а также выработают конкретные механизмы взаимодействия в вопросах контроля в отношении объектов негативного воздействия, формирования системы обращения с ТКО, методики расчета вреда окружающей среде, применения в работе искусственного интеллекта.

