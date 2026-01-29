Каллас: США больше года не поддерживают Украину

США больше года не оказывают поддержку Украине. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как отметила глава евродипломатии, участие Европы необходимо для того, чтобы «сработало любое соглашение» по урегулированию на Украине, пишет RT.

«Мы уже видим, что Соединенные Штаты не поддерживают Украину более года, и именно европейцы делают это сейчас», - приводит слова Каллас РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии призвала США решать спорные вопросы по Гренландии «внутри НАТО» и не отвлекаться от ситуации на Украине.

