В интернате Прокопьевска в Кузбассе за январь умерли девять человек

Девять человек умерли в январе в интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске Кемеровской области. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты региона.

Случаи смертей выявила специальная комиссия.

«Причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами», — подчеркнули в министерстве.

Устанавливаются причины смерти еще двух человек - 73-летней женщины и 19-летнего мужчины. По всем эпизодам проведут проверку, пишет RT.

Как сообщили в Следственном комитете, правоохранители расследуют уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. По данным следствия, в результате ненадлежащего исполнения сотрудниками своих профессиональных обязанностей в интернате создались условия, которые способствовали возникновению и распространению вирусной инфекции. Ведутся следственные действия, ответственных сотрудников и медперсонал допросили. В интернате изъяли документы о медицинском обслуживании, кадровом составе и соблюдении санитарного режима.

Ранее стало известно о вспышке гриппа А в интернате. По данным Минздрава Кузбасса, при обследовании 128 постояльцев учреждения заболевание обнаружили у 50 человек. Их госпитализировали для наблюдения. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и создавшем угрозу наступления таких последствий.

