Зумеры — самое жизнерадостное поколение в России, следует из исследования ВЦИОМ. Среди тех, кто родился в 2001 году и позже, 46% опрошенных заявили о позитивном настрое. При этом младшие миллениалы, рожденные в 1992–2000 годах, оказались самыми тревожными. Тревогу среди них испытывают 37% респондентов. Базарова связала тенденцию с особенностями воспитания зумеров и миллениалов, а также тем, что представители более старшего поколения уже столкнулись с трудностями взрослой жизни.

«Зумерам сейчас от 18 до 24 лет, а миллениалам - от 26 до 34 лет. Дело в особенности жизни. У миллениалов уже появляется ответственность, к которой они не очень привыкли в свое время. Они родились в период почти полнейшей цифровизации, очень многое делали их родители, предыдущее поколение. Следующее поколение – их братья и сестры. Мы, как родители этих ребят, многое переосмыслили после старших детей, поняли, что надо воспитывать по-другому. Сами наигрались в те игры, дали старшим то, чего не было в нашем детстве. Этой независимостью и свободой отбили у миллениалов ответственность. Сейчас они выходят в открытое пространство, понимают, что многое зависит от тебя, столкнулись с реальностью. Мне кажется, все только с этим связано», - сказала она.