Психолог объяснила, почему зумеры счастливее миллениалов
Младшие миллениалы только начинают сталкиваться с ответственностью взрослой жизни, потому они чаще испытывают тревогу, рассказала НСН Гули Базарова.
Поколение младших миллениалов в детстве не сталкивалось с ответственностью, поскольку за них часто все делали родители, зумеры же более самостоятельные и им проще оставаться счастливыми во взрослой жизни, заявила в беседе с НСН руководитель Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова.
Зумеры — самое жизнерадостное поколение в России, следует из исследования ВЦИОМ. Среди тех, кто родился в 2001 году и позже, 46% опрошенных заявили о позитивном настрое. При этом младшие миллениалы, рожденные в 1992–2000 годах, оказались самыми тревожными. Тревогу среди них испытывают 37% респондентов. Базарова связала тенденцию с особенностями воспитания зумеров и миллениалов, а также тем, что представители более старшего поколения уже столкнулись с трудностями взрослой жизни.
«Зумерам сейчас от 18 до 24 лет, а миллениалам - от 26 до 34 лет. Дело в особенности жизни. У миллениалов уже появляется ответственность, к которой они не очень привыкли в свое время. Они родились в период почти полнейшей цифровизации, очень многое делали их родители, предыдущее поколение. Следующее поколение – их братья и сестры. Мы, как родители этих ребят, многое переосмыслили после старших детей, поняли, что надо воспитывать по-другому. Сами наигрались в те игры, дали старшим то, чего не было в нашем детстве. Этой независимостью и свободой отбили у миллениалов ответственность. Сейчас они выходят в открытое пространство, понимают, что многое зависит от тебя, столкнулись с реальностью. Мне кажется, все только с этим связано», - сказала она.
Собеседница НСН также подчеркнула, что настоящее счастье возможно лишь тогда, когда человек занимается любимым делом и окружен близкими по духу людьми.
«Счастье, как и энергия, на мой взгляд, появляется только тогда, когда ты занимаешься осмысленной деятельностью в кругу любимых людей. Для меня формула счастья именно в этом. Если ты занимаешься чем-то по принуждению, вынужденно, то счастье испаряется. Будешь счастлив только тогда, когда найдешь дело, которому хотел бы отдать жизнь, и людей, которые ценят, любят, понимают, разделяют твою страсть», - объяснила Базарова.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров сообщил «Радиоточке НСН», что важным тревожным звоночком является состояние, когда человек, раздражаясь или переживая, испытывает физические ощущения - от повышенного сердцебиения и напряжения в теле до слабости в ногах, тошноты и головокружения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: РФ на встрече в Абу-Даби сделает все для продолжения диалога
- Песков: Ответа от США на инициативу России по ДСНВ пока нет
- «Тупой и бесполезный»: Каких охранников показывают в российских сериалах
- Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
- Молодежь 90-х или сегодняшние подростки: Какое поколение более жестокое
- СМИ: Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево
- Почему женщины не желают возвращаться с «удаленки» в офис
- Эколог предупредил, чем грозит добыча золота у заповедников Приморья
- Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных
- Чемпион мира по боксу Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru