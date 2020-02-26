В Финляндии, Пакистане и Грузии выявлены первые случаи заражения коронавирусом
Коронавирус нового типа COVID-2019 зафиксирован еще в трех странах – Финляндии, Пакистане и Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.
В Финляндии инфекцией заразилась женщина, вернувшаяся на родину из поездки в Милан. Как отмечает агентство, она сама обратилась к врачам и в настоящее время ее состояние хорошее.
В Пакистане зафиксированы случая заражения вирусом. Их подтвердили в Минздраве страны, отмечает сайт KP.ru. В Грузии инфицировался мужчина, вернувшийся домой из Ирана. Как напоминает телеканал "Мир 24", Тбилиси ограничил авиасообщение и с Ираном 23 февраля в целях предосторожности.
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