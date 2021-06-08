В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве антител у 95,8% привитых «ЭпиВакКороной»
Достаточное количество антител к коронавирусной инфекции выработалось у большинства привитых вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«У 95,8% людей выработалось достаточное количество антител, а у 4,2% среди вакцинированных имели нулевые антитела», — сообщил эпидемиолог в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее завотделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что антитела вырабатываются более чем у 90% вакцинированных «ЭпиВакКороной». Ученый отметил, что на прививку реагирует высокая доля населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru