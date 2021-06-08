В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве антител у 95,8% привитых «ЭпиВакКороной»

Достаточное количество антител к коронавирусной инфекции выработалось у большинства привитых вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«У 95,8% людей выработалось достаточное количество антител, а у 4,2% среди вакцинированных имели нулевые антитела», — сообщил эпидемиолог в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее завотделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра «Вектор» Александр Рыжиков заявил, что антитела вырабатываются более чем у 90% вакцинированных «ЭпиВакКороной». Ученый отметил, что на прививку реагирует высокая доля населения.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусВакцинацияВакцина
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