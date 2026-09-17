Россиянам рассказали, сколько денег нужно на отдых на Мальдивах

Он пояснил, что на итоговую стоимость поездки влияют сезонность, категория отеля и тип размещения, а также состав включенных услуг и продолжительность отдыха. Кроме того, не следует забывать и о курсе валют.

По его словам, высокий сезон длится с конца осени до весны, а летом можно отдохнуть дешевле, так как цены падают из-за дождей, которые обычно идут короткими тропическими ливнями.

«Реалистичный вход для пары начинается от 200–300 тысяч рублей, если выбирать локальный остров, несезонные даты и простое размещение», — заключил Юртаев.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что каждый седьмой турист на Мальдивах - россиянин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

