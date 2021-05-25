Дискредитация? В центре Гамалеи рассказали оценили эффективность «ЭпиВакКороны»
Вирусолог Виктор Зуев признался, что гордится коллегами, которые откровенно высказались о необходимости третьей дозы вакцины.
Третья доза вакцины может потребоваться людям старше 60 лет из-за слабой иммунной системы, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вирусолог, доктор медицинских наук, почетный вице-президент Российской академии естественных наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что у более чем 95% привитых «ЭпиВакКороной» сотрудников ведомства выработалась защита, сказано на сайте ведомства. При этом в целом иммунологическая эффективность оказалась выше у женщин, а людям старше 65 лет рекомендуется введение трех доз вакцины.
«Если они так рекомендуют, вероятно, у них есть основания. Они это не с потолка берут, потому что вроде бы получается, что они ее немножко дискредитируют. Может быть, у них есть такие наблюдения на людях старше 60. Надо их поблагодарить за откровенность, за рекомендацию такую. У пожилого человека много всяких хворей. Почему бы нам не предположить, что у человека в возрасте старше 60 лет может быть хворь иммунной системы. Все ломается с возрастом. Я горжусь коллегами, которые сказали такую вещь», - отметил Зуев.
По его словам, третья доза препарата так же является безопасной для человека, так как не несет в себе инфекции.
«Это безопасно, вакцина – это же не инфекционный агент, а препарат, который предназначен для того, чтобы у вас был иммунный отклик в организме», - объяснил он.
Вирусолог предположил, что более высокий иммунный отклик у женщин обусловлен спецификой женского организма, который больше подготовлен к сложностям различного характера.
«Женщины вообще у нас всегда впереди Европы всей. Женщины вообще более подготовлены к различным сложностям, они же предназначены для выращивания и выкармливания детей и должны их защищать каким-то образом, так устроено природой», - добавил Зуев.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил, что Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин против коронавируса.
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