Иммунолог объяснил, как расшифровать анализ на антитела к COVID-19
Врач-иммунолог Владимир Болибок в эфире «Радио 1» рассказал о видах антител, формирующихся в организме при заражении COVID-19, и объяснил, что означают показатели анализов пациента.
По слова эксперта, антитела подразделяют на ранние и поздние. Первая категория — иммуноглобулин М (IgM). Эти антитела помогают бороться с инфекцией и остаются в организме только в период выздоровления после острой фазы болезни. Иммуноглобулин М появляется в первую неделю заболевания или вакцинации от коронавирусной инфекции и через 8-12 недель полностью исчезает.
В свою очередь, поздние антитела, или антитела памяти (IgG) обеспечивают долгосрочный иммунитет от коронавируса. Они могут сохраняться в организме месяцами или даже годами, защищая его от инфекции.
Иммунолог отметил, что любой уровень антител обеспечивает защиту от COVID-19. При этом не существует утверждённых норм их содержания в организме. Общепринятым считается уровень антител, превышающий предельное значение, определяемое лабораторией.
«Если ваш результат ниже этого значения, значит, антител, по сути, нет. Если больше, значит, они появились, пошёл ответ организма. В любом случае наличие антител обеспечивает защиту, чтобы отразить атаку коронавируса», — пояснил Владимир Болибок.
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