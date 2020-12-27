В Роспотребнадзоре раскрыли, какая зона в аэропорту наиболее «грязная»
В местах досмотра в аэропорту наиболее велика вероятность заразиться коронавирусом. Здесь сложно соблюдать социальную дистанцию, считает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«Потенциально самая "грязная" – зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы. Но если вы не будете толпиться в очереди и не станете снимать маску (или стягивать ее с носа на подбородок), а после прохождения досмотра обработаете руки антисептиком, то этим вы существенно снизите риск заразиться», - сказал Лебедев в интервью РИА Новости.
Эксперт рекомендовал не ходить по зданию аэропорта без надобности, ограничить походы по магазинам и кафе. При необходимости передвигаться только в маске, а расплачиваться исключительно картой.
Ранее спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявил, что в аэропортах РФ может появиться система оценки наличия коронавируса (COVID-19) по кашлю человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru