Авиакомпания Cyprus Airways возобновила полеты между Кипром и Санкт-Петербургом
Авиакомпания Cyprus Airways восстановила авиасообщение между Кипром и Санкт-Пеьербургом в еженедельном режиме. Каждый четверг из аэропорта Пулково на остров будут летать самолеты. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
«Полеты начнутся 8 января, а затем с 21 января по четвергам по следующему расписанию: вылет из Ларнаки (Кипр) - в 07:00, прибытие в Санкт-Петербург - в 12:50. В обратном направлении: отправление из Пулково - в 13:50, посадка в Ларнаке - в 17:30. Направление будут обслуживать воздушные суда Airbus A319», - сообщили в компании.
В Пулково обратили внимание, что авиакомпания совершит первый регулярный рейс на Кипр в условиях пандемии, и просят уточнить правила пересечения границ в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и миграционных служб Кипра.
Напомним, Cyprus Airways прекратила рейсы в конце 2018 года, до эпидемии коронавируса.
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