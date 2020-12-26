Авиакомпания Cyprus Airways возобновила полеты между Кипром и Санкт-Петербургом

«Полеты начнутся 8 января, а затем с 21 января по четвергам по следующему расписанию: вылет из Ларнаки (Кипр) - в 07:00, прибытие в Санкт-Петербург - в 12:50. В обратном направлении: отправление из Пулково - в 13:50, посадка в Ларнаке - в 17:30. Направление будут обслуживать воздушные суда Airbus A319», - сообщили в компании.

В Пулково обратили внимание, что авиакомпания совершит первый регулярный рейс на Кипр в условиях пандемии, и просят уточнить правила пересечения границ в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и миграционных служб Кипра.

Напомним, Cyprus Airways прекратила рейсы в конце 2018 года, до эпидемии коронавируса.

