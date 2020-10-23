В российских аэропортах выявят коронавирус по кашлю

Система оценки наличия коронавируса (COVID-19) по кашлю человека может появится в аэропортах РФ, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

По его словам, компании Национальной технологической инициативы (НТИ) в пандемию представили систему быстрых тестов, электронный стетоскоп, который позволит дома «прослушать» легкие без врача, роботов-дезинфекторов.

Песков добавил, что все эти наработки задумывались до пандемии, но стали актуальны в новых условиях.

Тем временем МИР 24 сообщает, что ученые вырастили искусственные мини-легкие из стволовых клеток, чтобы наблюдать, как влияет на них коронавирус.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала,что при наличии диабета или артериальной гипертензии риск заражения коронавирусом повышается вдвое. Она добавила, что диабет не только повышает риски инфицирования, но и приводит к более тяжелому течению болезни. Кроме того, к факторам риска относятся пожилой возраст, лишний вес, онкологические заболевания, артериальная гипертензия и болезни сердца.

