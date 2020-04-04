В Роспотребнадзоре оценили ситуацию по COVID-2019 в России как оптимистичную

В России борьба с коронавирусом COVID-2019 развивается по оптимистичному сценарию, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

По ее мнению, это объясняется тем, что в России за два месяца «знакомства с этим вирусом» были приняты все необходимые меры сдерживания распространения инфекции.

При этом Попова отметила, что ведомство учитывало разные варианты развития событий — от наиболее благоприятного до самого пессимистичного.