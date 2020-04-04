В Роспотребнадзоре оценили ситуацию по COVID-2019 в России как оптимистичную
В России борьба с коронавирусом COVID-2019 развивается по оптимистичному сценарию, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).
По ее мнению, это объясняется тем, что в России за два месяца «знакомства с этим вирусом» были приняты все необходимые меры сдерживания распространения инфекции.
При этом Попова отметила, что ведомство учитывало разные варианты развития событий — от наиболее благоприятного до самого пессимистичного.
Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в интервью НСН заявил, что в ближайшем будущем произойдут единичные мутации COVID-19. При этом эксперт не исключил и появление иного вируса.
«Конечно, коронавирус изменится. Может проявиться и новый вирус. Надо сейчас это очень серьезно контролировать - популяции летучих мышей, следить за проявлением коронавируса в природе. 11 мутаций COVID-19 за это время – это не грипп, у которого на порядок-два больше мутаций за сезон. Он, конечно, потеряет свою вирулентность, увеличится количество людей с иммунитетом против COVID-19. Но он никуда не денется. Никакому вирусу невыгодно людей убивать», - заявил вирусолог.
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