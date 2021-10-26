В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2
Данных о том, что разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 переносится тяжелее или он устойчив к действию антител, пока нет. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой"», — рассказал ученый в интервью РИА Новости.
При этом Хафизов отметил, что британское исследование не учитывает возраст пациента или наличие прививки, поэтому его итоги следует оценивать с осторожностью, сообщает телеканал «360».
Кроме того, эксперт рассказал, что большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять вариант AY.4.2, отмечает RT.
Об обнаружении новой разновидности штамма «дельта» стало известно на минувшей неделе. В Москве и Подмосковье уже зафиксировали три случая заражения новым вариантом вируса.
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