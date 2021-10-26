В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2

«Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой"», — рассказал ученый в интервью РИА Новости.

При этом Хафизов отметил, что британское исследование не учитывает возраст пациента или наличие прививки, поэтому его итоги следует оценивать с осторожностью, сообщает телеканал «360».

Кроме того, эксперт рассказал, что большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять вариант AY.4.2, отмечает RT.

Об обнаружении новой разновидности штамма «дельта» стало известно на минувшей неделе. В Москве и Подмосковье уже зафиксировали три случая заражения новым вариантом вируса.

