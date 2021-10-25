Три случая нового штамма коронавируса AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье

Речь идёт о штамме, который известен как AY.4.2. По словам Поповой, в Великобритании эта мутация фиксируется уже в 7% случаев.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», - отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в Московском регионе фиксируются единичные случаи заболевания штаммом «дельта» коронавируса AY.4.2, сообщает RT.