Три случая нового штамма коронавируса AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Познер» на Первом канале заявила, что в Москве и Подмосковье зафиксировали три случая заражения новым вариантом дельта-штамма.

Попова: пока не известно, какой уровень антител защищает от COVID-19

Речь идёт о штамме, который известен как AY.4.2. По словам Поповой, в Великобритании эта мутация фиксируется уже в 7% случаев.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», - отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в Московском регионе фиксируются единичные случаи заболевания штаммом «дельта» коронавируса AY.4.2, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Московская ОбластьМоскваКоронавирусАнна ПоповаРоспотребнадзор
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