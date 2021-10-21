Вирусолог усомнился в большей заразности нового варианта коронавируса AY.4.2

Сергей Нетесов заявил НСН, что пока придавать серьёзное значение этому варианту коронавируса не стоит. 

В России выявили новый вариант коронавирусной инфекции AY.4.2, но речь пока идёт о единичных случаях. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Специалист отметил, что новый, более заразный британский вариант «дельта»-штамма может сильно распространиться в России.

Пока придавать серьёзное значение этому варианту не стоит. Лучше озаботиться вопросами вакцинации и ношения масок в общественных местах. Об этом завлаб бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Давайте называть его новым вариантом "дельта плюс". Его обнаружили, потому что сейчас в мире отслеживают все возможные варианты вируса и проверяют их наиболее важные свойства. А этот вариант пока не отнесён ни в одну из групп, которые обозначила Всемирная организация здравоохранения. И самая главная группа, к которой принадлежат варианты "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", это группа вариантов, которые вызывают наибольшую озабоченность. Так вот этот вариант туда не отнесён. В нем выявлено всего две действительно что-то значащих мутации по сравнению с вариантом "дельта". Кроме того, он хоть и обусловливает какой-то небольшой процент общей заболеваемости, но пока не прослеживается четкой тенденции к тому, чтобы процент увеличивался. Поэтому выявлять и изучать варианты, конечно, надо, но придавать им большое значение – по крайней мере, сейчас к этому варианту – совершенно ни к чему», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».

По словам вирусолога, лучше обратить внимание на то, что надо вакцинироваться быстрее и маски носить, поскольку нынешние вакцины защищают и от этого варианта.

«Срочно вакцинироваться - гораздо важнее, чем отслеживать где-то в Великобритании за тысячи километров от нас какие-то варианты, которые могут оказаться совсем незначительно отличающимися от уже известных», - добавил Нетесов.

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Впервые о распространении в мире штамма AY.4.2 стало известно 19 октября. Газета Financial Times со ссылкой на интервью с экспертами Института Сенгера в Кембридже и Института генетики в Университетском колледже Лондона сообщила, что этот вариант выявили в Великобритании. По оценке ученых, новый вариант может быть на 10–15% более заразным, чем индийский.

Собеседник «Радиоточки НСН» призвал пока не спешить наделять этот вариант повышенной контагиозностью.

«На самом деле, на этой стадии исследования точную разницу в «заразности» не определить. Судя по всему, те геномные замены, которые есть в этом варианте, не должны обеспечивать ему такую уж сильно отличающуюся заразность. Это всё надо ещё проверять и уточнять», - заключил член-корреспондент РАН.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала, что штамм «дельта» является доминирующим в мире, и будет оставаться таковым, пока не появится более конкурентоспособный штамм коронавируса, которым может стать AY.4.2.

Между тем, в сентябре в России 97% всех выявленных случаев коронавируса приходилось на штамм «дельта», об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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ФОТО: РИА Новости
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