Вирусолог усомнился в большей заразности нового варианта коронавируса AY.4.2

В России выявили новый вариант коронавирусной инфекции AY.4.2, но речь пока идёт о единичных случаях. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Специалист отметил, что новый, более заразный британский вариант «дельта»-штамма может сильно распространиться в России.

Пока придавать серьёзное значение этому варианту не стоит. Лучше озаботиться вопросами вакцинации и ношения масок в общественных местах. Об этом завлаб бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Давайте называть его новым вариантом "дельта плюс". Его обнаружили, потому что сейчас в мире отслеживают все возможные варианты вируса и проверяют их наиболее важные свойства. А этот вариант пока не отнесён ни в одну из групп, которые обозначила Всемирная организация здравоохранения. И самая главная группа, к которой принадлежат варианты "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", это группа вариантов, которые вызывают наибольшую озабоченность. Так вот этот вариант туда не отнесён. В нем выявлено всего две действительно что-то значащих мутации по сравнению с вариантом "дельта". Кроме того, он хоть и обусловливает какой-то небольшой процент общей заболеваемости, но пока не прослеживается четкой тенденции к тому, чтобы процент увеличивался. Поэтому выявлять и изучать варианты, конечно, надо, но придавать им большое значение – по крайней мере, сейчас к этому варианту – совершенно ни к чему», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».

По словам вирусолога, лучше обратить внимание на то, что надо вакцинироваться быстрее и маски носить, поскольку нынешние вакцины защищают и от этого варианта.

«Срочно вакцинироваться - гораздо важнее, чем отслеживать где-то в Великобритании за тысячи километров от нас какие-то варианты, которые могут оказаться совсем незначительно отличающимися от уже известных», - добавил Нетесов.