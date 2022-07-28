В России впервые с апреля выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 за сутки

Число новых случаев коронавируса в России за сутки составило 11 515, госпитализирован 1491 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Такое число заболевших зарегистрировали в стране впервые с середины апреля, пишет RT.

При этом за 24 часа медики выписали 5 018 пациентов, 41 человек скончался, отмечает «Свободная пресса».

С начала пандемии в России выявили 18 565 551 случай COVID-19, выздоровели 17 958 463 человека, зарегистрировано 382 313 смертей.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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