В России впервые с апреля выявили более 11,5 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Число новых случаев коронавируса в России за сутки составило 11 515, госпитализирован 1491 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Такое число заболевших зарегистрировали в стране впервые с середины апреля, пишет RT.
При этом за 24 часа медики выписали 5 018 пациентов, 41 человек скончался, отмечает «Свободная пресса».
С начала пандемии в России выявили 18 565 551 случай COVID-19, выздоровели 17 958 463 человека, зарегистрировано 382 313 смертей.
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