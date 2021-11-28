В ЮАР рассказали, кого чаще поражает омикрон-штамм коронавируса

Молодые люди больше всех подвержены инфицированию новым штаммом коронавируса «омикрон», пишет газета Times of Israel со ссылкой на медиков в ЮАР.

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По данным главы отделения интенсивной терапии больницы города Соуэто Рудо Матива, госпитализируют молодых людей 20-30 лет в состоянии средней тяжести. Уточняется, что некоторым из них требуется интенсивная терапия.

«Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», — подчеркнула она.

Рудо Матива сравнила пандемию «омикрона» с распространением дельта-штамма коронавируса и призвала подготовить как можно больше коек для интенсивной терапии.

«Омикрон» уже выявили в Германии, Чехии, Британии, Италии, Нидерландах, Бельгии, Гонконге, Израиле и Австралии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МолодежьЮАРКоронавирус
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