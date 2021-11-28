Сенатор Владимир Круглый: «Омикрон» уже есть в России

Штамм COVID-19 «омикрон» уже есть в России. Источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет, считает сенатор.

Ранее стало известно, что Израиль и Швейцария закрыли свои границы для въезда граждан из ряда африканских и европейских стран на фоне появления волны распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

