Сенатор Владимир Круглый: «Омикрон» уже есть в России
Новый омикрон-штамм коронавируса появился в России. Об этом рассказа РИА Новости член комитета по социальной политике Совета Федерации Владимир Круглый.
Штамм COVID-19 «омикрон» уже есть в России. Источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет, считает сенатор.
Ранее стало известно, что Израиль и Швейцария закрыли свои границы для въезда граждан из ряда африканских и европейских стран на фоне появления волны распространения нового штамма коронавируса «омикрон».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru