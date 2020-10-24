В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19
В феврале-марте 2021 года в России прогнозируют период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.
«Обычно от начала подъёма заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода. Поэтому первая декада ноября должна расставить всё по своим местам», — цитирует Горелова RT.
Уточняется, что в конце года начнется «стабилизация процесса», но COVID-19 «всё ещё будет распространяться», пишет Газета.ru.
«После этого произойдёт устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдём в фазу снижения», — заявил учёный.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе НСН рассказал, сколько россиянам осталось жить при пандемии.
«Надеюсь, что в следующем году уже ощутим результаты, 2021 год очень важный, чтобы вакцины вошли в строй. Если вакцины окажутся хорошими, и вирус будет ослабевать, что для вирусов свойственно, то это нам поможет», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru