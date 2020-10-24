В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

В феврале-марте 2021 года в России прогнозируют период спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.

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«Обычно от начала подъёма заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода. Поэтому первая декада ноября должна расставить всё по своим местам», — цитирует Горелова RT.

Уточняется, что в конце года начнется «стабилизация процесса», но COVID-19 «всё ещё будет распространяться», пишет Газета.ru.

«После этого произойдёт устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдём в фазу снижения», — заявил учёный.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе НСН рассказал, сколько россиянам осталось жить при пандемии.

«Надеюсь, что в следующем году уже ощутим результаты, 2021 год очень важный, чтобы вакцины вошли в строй. Если вакцины окажутся хорошими, и вирус будет ослабевать, что для вирусов свойственно, то это нам поможет», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

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ФОТО: pixabay.com
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