В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

«Обычно от начала подъёма заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней — это два инкубационных периода. Поэтому первая декада ноября должна расставить всё по своим местам», — цитирует Горелова RT.

Уточняется, что в конце года начнется «стабилизация процесса», но COVID-19 «всё ещё будет распространяться», пишет Газета.ru.

«После этого произойдёт устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдём в фазу снижения», — заявил учёный.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе НСН рассказал, сколько россиянам осталось жить при пандемии.

«Надеюсь, что в следующем году уже ощутим результаты, 2021 год очень важный, чтобы вакцины вошли в строй. Если вакцины окажутся хорошими, и вирус будет ослабевать, что для вирусов свойственно, то это нам поможет», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

