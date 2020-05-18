В России впервые с 1 мая выявили менее 9 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки
В России впервые с 1 мая выявлено менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране.
Суточный прирост новых случаев коронавируса составил 8 926. Таким образом общее число инфицированных достигло 290 678 человек, подчеркивает RT.
Между тем, наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 3 238, ещё 921 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 425 новых инфицированных. Также в пятёрке оказались Нижегородская область и Ямало-Ненецкий АО, отмечает Свободная пресса.
За время эпидемии жертвами COVID-19 в России стали 2 722 человека, выздоровели более 70 тысяч пациентов.
К слову, ранее НСН писала, что понимание того, сколько жителей столицы уже переболели COVID-19 является условием возвращения Москвы к «нормальному ритму» жизни. Об этом в интервью «Российской газете» заявил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус. При этом, специалист подчеркнул, что в этом вопросе поможет массовое тестирование населения на антитела к COVID-19.
Алексей Мазус отметил, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru