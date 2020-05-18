В России впервые с 1 мая выявили менее 9 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки

В России впервые с 1 мая выявлено менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране.

Суточный прирост новых случаев коронавируса составил 8 926. Таким образом общее число инфицированных достигло 290 678 человек, подчеркивает RT.

Между тем, наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 3 238, ещё 921 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 425 новых инфицированных. Также в пятёрке оказались Нижегородская область и Ямало-Ненецкий АО, отмечает Свободная пресса.

За время эпидемии жертвами COVID-19 в России стали 2 722 человека, выздоровели более 70 тысяч пациентов.