В Роспотребнадзоре назвали срок наступления тяжелых последствий при «омикроне»

При заболевании омикрон-штаммом поражение легких развивается после десятого дня болезни, рассказала «Ленте.ру» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, при этом поражение легких при новом штамме наблюдается реже и происходит не всегда, лишь в отдельных случаях.

С глазу на глаз: Кто попадает в группу риска из-за особенностей «омикрона»

При этом в группе риска пожилые люди и дети, которые могут болеть тяжело, а также люди с хроническими заболеваниями, отметила Пшеничная.

Предрасположенность к заражению штаммом коронавируса «омикрон» имеет любой человек, который ранее не болел COVID-19. Об этом ранее заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПандемияОмикрон-штаммКоронавирус
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