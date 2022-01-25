В Роспотребнадзоре назвали срок наступления тяжелых последствий при «омикроне»

При этом в группе риска пожилые люди и дети, которые могут болеть тяжело, а также люди с хроническими заболеваниями, отметила Пшеничная.

Предрасположенность к заражению штаммом коронавируса «омикрон» имеет любой человек, который ранее не болел COVID-19. Об этом ранее заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

