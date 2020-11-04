В Роспотребнадзоре назвали период стабилизации по COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ситуация по коронавирусной инфекции COVID-19 в России приблизится к стабилизации, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александра Горелова.
«Говорить о том, что начался этап стабилизации, можно будет, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше единицы», — цитирует RT представителя ведомства.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, где чаще всего можно заразиться коронавирусом.
«Места повышенного риска – это музыкальные концерты, спортивные стадионы, бары и ночные клубы, замкнутые пространства и помещения, например, помещение церкви, где люди находятся рядом друг с другом в ходе религиозных церемоний, а также посещение буфета с большим количеством людей и непроветриваемые помещения, а также кинотеатры и театры», - сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru