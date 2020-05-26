В Роспотребнадзоре назвали число проведенных в России тестов на COVID-19

В России провели более 9 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что только за прошедшие сутки сделано 215 тысяч тестирований.

Между тем, по состоянию на 25 мая, в нашей стране было выявлено 8 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Таким образом в РФ в настоящий момент коронавирус выявлен у 353 427 человек, пишет RT.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве — 2 560, ещё 831 — в Подмосковье. Далее в списке — Санкт-Петербург, там 374 инфицированных. Также в пятёрке Свердловская Нижегородская области, отмечает Свободная пресса.

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Ранее НСН писала, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил об опасности второго пика коронавируса в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Райан отметил, что всем странам необходимо продолжать подавлять вирус, сохраняя ограничительные меры. По словам представителя ВОЗ, если меры будут ослаблены, вирус быстро вернется на прежний уровень распространения.

В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что предпосылок возвращения вируса в зимний период пока нет, однако отметила, что по-прежнему многие люди подвержены риску заражения.

Ранее сообщалось, что ученые из разных стран мира в рамках единой миссии направятся в Китай для изучения происхождения коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
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