В Роспотребнадзоре назвали число проведенных в России тестов на COVID-19

В России провели более 9 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что только за прошедшие сутки сделано 215 тысяч тестирований.

Между тем, по состоянию на 25 мая, в нашей стране было выявлено 8 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Таким образом в РФ в настоящий момент коронавирус выявлен у 353 427 человек, пишет RT.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве — 2 560, ещё 831 — в Подмосковье. Далее в списке — Санкт-Петербург, там 374 инфицированных. Также в пятёрке Свердловская Нижегородская области, отмечает Свободная пресса.