Новости за ночь: Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся в России в июне

Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции в России планируется начать с конца июня. Как пишет ТАСС, об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

По его словам, испытания начнутся с 29 июня - после подтверждения безопасности применения препарата на животных, а также получения результатов специфической активности, подчеркивает Газета.ру.

Максютов также отметил, что в настоящий момент продолжается подготовка к массовому производству вакцины. Он подчеркнул, что вакцинация может стать обязательной, «если коронавирус будет постоянно циркулировать».