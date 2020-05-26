Новости за ночь: Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся в России в июне
Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции в России планируется начать с конца июня. Как пишет ТАСС, об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
По его словам, испытания начнутся с 29 июня - после подтверждения безопасности применения препарата на животных, а также получения результатов специфической активности, подчеркивает Газета.ру.
Максютов также отметил, что в настоящий момент продолжается подготовка к массовому производству вакцины. Он подчеркнул, что вакцинация может стать обязательной, «если коронавирус будет постоянно циркулировать».
Ранее НСН сообщала, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России может начаться уже осенью. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
При этом, специалист отметил, что этот процесс может может затянуться на период от полугода до девяти месяцев, поскольку всё население страны не сможет получить вакцину одномоментно.
Кроме того, Александр Гинцбург рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19, были выявлены антитела к коронавирусу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
353 тыс.+8 946 / сут.
Умерли
3 633+92 / сут.
Выздоровели
119 тыс.+5 499 / сут.
- В Самарской области горят одиннадцать частных домов
- СМИ: Россия начала сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика
- Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
- Новости за ночь: Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
- Новости за ночь: Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся в России в июне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru