Новости за ночь: Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся в России в июне

Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции в России планируется начать с конца июня. Как пишет ТАСС, об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

По его словам, испытания начнутся с 29 июня - после подтверждения безопасности применения препарата на животных, а также получения результатов специфической активности, подчеркивает Газета.ру.

Максютов также отметил, что в настоящий момент продолжается подготовка к массовому производству вакцины. Он подчеркнул, что вакцинация может стать обязательной, «если коронавирус будет постоянно циркулировать».

Вирусолог усомнился в возможности «победы» над COVID-19

Ранее НСН сообщала, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России может начаться уже осенью. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

При этом, специалист отметил, что этот процесс может может затянуться на период от полугода до девяти месяцев, поскольку всё население страны не сможет получить вакцину одномоментно.

Кроме того, Александр Гинцбург рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19, были выявлены антитела к коронавирусу.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры