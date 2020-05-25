ВОЗ направит в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса

Ученые из разных стран мира в рамках единой миссии направятся в Китай для изучения происхождения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующее заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Уточняется, что сроки миссии еще обсуждаются с Китаем, однако в ВОЗ заявили, что рассчитывают на проведение миссии в ближайшее время. Главной целью миссии Райан назвал "понять происхождение коронавируса". В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что это поможет предотвратить появление вируса в будущем.

ВОЗ признала пандемией распространение коронавируса нового типа 13 марта текущего года. По последним данным организации, в мире подтверждено более 5,2 млн случаев заражения новым коронавирусом.



