В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима

Отмена масочного режима в ряде российских регионов была обусловлена текущей эпидемиологической ситуацией, решение может быть изменено при необходимости, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в эфире канала «Россия 24».

По ее словам, решение может быть изменено в любой момент, если цифры будут демонстрировать ухудшение ситуации.

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С 15 марта в Москве отменили обязательный масочный режим и ограничения, связанные с посещением общественных мест. Далее примеру столицы последовали и другие регионы России.

Ранее заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что формирование достаточного уровня популяционного иммунитета в Москве позволило принять решение о «снятии масок».


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Фото: mos.ru/Максим Денисов
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