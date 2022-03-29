В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима

Отмена масочного режима в ряде российских регионов была обусловлена текущей эпидемиологической ситуацией, решение может быть изменено при необходимости, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в эфире канала «Россия 24».

По ее словам, решение может быть изменено в любой момент, если цифры будут демонстрировать ухудшение ситуации.