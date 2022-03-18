«Под защитой 9 млн человек»: Онищенко объяснил отмену масочного режима в Москве

Формирование популяционного иммунитета в Москве позволило принять решение о «снятии масок», заявил заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«В Москве у нас привито было 6 миллионов 199 тысяч человек, плюс еще и переболевшие – 2 миллиона 726 тысяч. Итого получается почти 9 миллионов. Плюс есть стертые формы, когда человек более и не знает – их было до 40%. А у нас живет в Москве 12 миллионов, популяционный иммунитет создан. Поэтому снятие масок правильное», - отметил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение московских властей отменить масочный режим, напомнив про «испанку» и Первую мировую войну.



