В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 весной

В Роспотребнадзоре не исключили роста заболеваемости COVID-19 весной. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она уточнила, что весенний и осенний периоды наиболее комфортны для распространения коронавируса, подчеркивает «Интерфакс».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно только при условии неукоснительного соблюдения всех обязательных мер. Она подчеркнула, что защитные маски носить нужно, это требование пока не отменяется.

Попова: Требование носить маски не отменяется

А ранее в Кремле прокомментировали решение властей некоторых регионов РФ об отмене обязательного ношения защитных масок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они реализуют свои полномочия и исходят из эпидемиологической обстановки на местах.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, пишет Ura.ru. До этого, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.

В свою очередь, заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в ближайшие месяцы в Москве можно будет отменить ограничения, введенные ранее из-за коронавируса.

По его словам, в мегаполисе наблюдается положительная динамика по снижению количества зараженных COVID-19, и власти надеются, что в ближайшие месяцы жителям столицы удастся вернуться к полноценной жизни.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН объяснил, какие ограничения имел в виду столичный чиновник.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаАнна ПоповаРоспотребнадзорКоронавирус
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