В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 весной
В Роспотребнадзоре не исключили роста заболеваемости COVID-19 весной. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она уточнила, что весенний и осенний периоды наиболее комфортны для распространения коронавируса, подчеркивает «Интерфакс».
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 можно только при условии неукоснительного соблюдения всех обязательных мер. Она подчеркнула, что защитные маски носить нужно, это требование пока не отменяется.
А ранее в Кремле прокомментировали решение властей некоторых регионов РФ об отмене обязательного ношения защитных масок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они реализуют свои полномочия и исходят из эпидемиологической обстановки на местах.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, пишет Ura.ru. До этого, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.
В свою очередь, заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в ближайшие месяцы в Москве можно будет отменить ограничения, введенные ранее из-за коронавируса.
По его словам, в мегаполисе наблюдается положительная динамика по снижению количества зараженных COVID-19, и власти надеются, что в ближайшие месяцы жителям столицы удастся вернуться к полноценной жизни.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН объяснил, какие ограничения имел в виду столичный чиновник.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- ВОЗ сохраняет для России рекомендацию носить защитные маски
- Twitter не разблокирует аккаунт Трампа даже при повторном избрании президентом
- Верховный суд РФ принял иск об отмене масочного режима
- МВД: Несовершеннолетние участвовали в незаконных акциях в России осознанно
- СМИ: В Джорджии начали уголовное расследование против Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru