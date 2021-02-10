В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 весной

А ранее в Кремле прокомментировали решение властей некоторых регионов РФ об отмене обязательного ношения защитных масок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они реализуют свои полномочия и исходят из эпидемиологической обстановки на местах.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, пишет Ura.ru. До этого, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.

В свою очередь, заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в ближайшие месяцы в Москве можно будет отменить ограничения, введенные ранее из-за коронавируса.

По его словам, в мегаполисе наблюдается положительная динамика по снижению количества зараженных COVID-19, и власти надеются, что в ближайшие месяцы жителям столицы удастся вернуться к полноценной жизни.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН объяснил, какие ограничения имел в виду столичный чиновник.