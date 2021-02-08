В Госдуме рассказали, когда отменят масочный режим
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН назвал сроки отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
В ближайшие месяцы в Москве можно будет отменить ограничения из-за коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в городе наблюдается положительная динамика по снижению количества заболевших коронавирусом, и власти надеются, что в ближайшие месяцы жителям столицы удастся вернуться к полноценной жизни.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН объяснил, какие ограничения имел в виду столичный чиновник.
«Все ограничения можно отменять, когда по всей стране появится коллективный иммунитет. Поэтому, думаю, маски, санитарные ограничения никто отменять не будет. Масочный режим нельзя отменять как минимум до осени. А вот ограничения, связанные с бизнесом, ресторанами и прочим, видимо, будут постепенно отменять. Такого резкого решения – взяли отменили – не будет, потому что была первая волна, вторая. И третья никуда не денется, придет по всем законам эпидемиологии. Другой вопрос, насколько сильной она будет. Потому что уже много переболевших с антителами, и сейчас вакцинация идет», - сказал Тумусов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ограничения из-за COVID-19 в России могут быть отменены после формирования популяционного иммунитета.
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