В Госдуме рассказали, когда отменят масочный режим

В ближайшие месяцы в Москве можно будет отменить ограничения из-за коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в городе наблюдается положительная динамика по снижению количества заболевших коронавирусом, и власти надеются, что в ближайшие месяцы жителям столицы удастся вернуться к полноценной жизни.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН объяснил, какие ограничения имел в виду столичный чиновник.