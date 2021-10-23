В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с COVID-19 в конце года
Показатели заболеваемости коронавирусом в России могут стабилизироваться к концу года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — рассказала специалист в беседе с РИА Новости.
Между тем молекулярный биолог, завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что ни власти, ни эксперты не могут дать точных прогнозов по ситуации с COVID-19.
«Будущего нам знать не дано, и знать, где остановится рост, невозможно. Теперь, когда вариант "дельта" заражает вакцинированных и переболевших, а количество неболевших людей неизвестно, никакие прогнозы делать нельзя», — рассказал биолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru