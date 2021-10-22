Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 осложнилась в 14 регионах РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за неделю с 15 по 22 октября эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в 14 регионах России, сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что речь идёт о республиках Мордовия, Адыгея и Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской и Ростовской областях, а также Алтайском, Пермском и Забайкальском краях.

Голикова призвала всех россиян, планирующих рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней, «учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус.рф». Также она напомнила, что оптимальной защитой от COVID-19 является вакцинация.

Ранее президент России Владимир Путин принял предложение Голиковой и объявил в стране нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

