В Роспатенте объяснили отказ Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»

Он уточнил, что причиной отказа в том числе стало несоответствие требованиям госрегистрации. По словам Зубова, товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается и словесных, и иных типов знаков, добавил глава Роспатента.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в сентябре Роспатент отказал Шаману в регистрации товарного знака «Я русский».