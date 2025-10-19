В Роспатенте объяснили отказ Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»

В Роспатенте объяснили отказ певцу Шаману (Ярослав Дронов) в регистрации товарного знака «Я русский» тем, что это выражение является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Юрия Зубова.

Он уточнил, что причиной отказа в том числе стало несоответствие требованиям госрегистрации. По словам Зубова, товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается и словесных, и иных типов знаков, добавил глава Роспатента.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в сентябре Роспатент отказал Шаману в регистрации товарного знака «Я русский».

