В Роспатенте объяснили отказ Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»
В Роспатенте объяснили отказ певцу Шаману (Ярослав Дронов) в регистрации товарного знака «Я русский» тем, что это выражение является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Юрия Зубова.
Он уточнил, что причиной отказа в том числе стало несоответствие требованиям госрегистрации. По словам Зубова, товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается и словесных, и иных типов знаков, добавил глава Роспатента.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в сентябре Роспатент отказал Шаману в регистрации товарного знака «Я русский».
