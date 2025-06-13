«Расчехляйте корзинки»: Миколог объяснил «мощную грибную волну» в европейской части РФ «скачущей погодой»

«Грибы уже есть по всей территории европейской части России: начиная с Ленинградской области и до Тулы, даже южнее. Сейчас идет мощная грибная волна. В принципе, это первая стандартная июньская волна. Просто она очень мощная. Мощной она оказалась не из-за влажных ночей, а потому, что, начиная с конца марта и до последних двух недель ранее, погода «скакала во все стороны». То жарко — то холодно, то сухо — то мокро, то дожди — то нет. Такая длительная смена погоды, постоянные перепады на протяжении почти двух месяцев здорово простимулировали грибницы. Чем сильнее скачет погода, особенно из жары в холод, тем больше потом урожай грибов. В апреле-мае погода устроила грибницам настоящий "допинг"», - объяснил он.

При этом, по словам миколога «сильная грибная волна» — не частое явление для начала лета. Он также призвал поторопиться со сбором грибов, так как в июле наступит «перерыв».