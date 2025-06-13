«Расчехляйте корзинки»: Миколог объяснил «мощную грибную волну» в европейской части РФ «скачущей погодой»
Член Союза грибников Михаил Вишневский в эфире НСН сообщил, что, чем чаще меняется погода, тем больше урожай грибов.
В европейской части России началась редкая мощная грибная волна, вызванная «допингом скачущей погоды», однако такой «бум» продлится максимум до конца июня, а потом грибницам необходимо будет «передохнуть». Об этом в беседе с НСН заявил член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский.
Ранее СМИ сообщили, что в Подмосковье раньше обычного стартовал грибной «бум». Например, в Раменском в лесу уже находят первые белые грибы, под Ногинском грибники тоже собирают «урожай». Вишневский подтвердил, что грибы появились и под Москвой, и под Санкт-Петербургом.
«Грибы уже есть по всей территории европейской части России: начиная с Ленинградской области и до Тулы, даже южнее. Сейчас идет мощная грибная волна. В принципе, это первая стандартная июньская волна. Просто она очень мощная. Мощной она оказалась не из-за влажных ночей, а потому, что, начиная с конца марта и до последних двух недель ранее, погода «скакала во все стороны». То жарко — то холодно, то сухо — то мокро, то дожди — то нет. Такая длительная смена погоды, постоянные перепады на протяжении почти двух месяцев здорово простимулировали грибницы. Чем сильнее скачет погода, особенно из жары в холод, тем больше потом урожай грибов. В апреле-мае погода устроила грибницам настоящий "допинг"», - объяснил он.
При этом, по словам миколога «сильная грибная волна» — не частое явление для начала лета. Он также призвал поторопиться со сбором грибов, так как в июле наступит «перерыв».
«Это бывает не часто: раз в 10-15 лет. Обычно народ в начале июня собирает белые грибы в "секретных местах". А сейчас они полезли везде. Погода помогла грибникам. Волна хорошая. Она продлится еще недели две. Сейчас более-менее уверенно можно говорить о том, что будет в июне-июле (об "урожае" грибов – прим. НСН). Что будет в августе — пока неизвестно. Это будет определяться погодой июня-июля. Сейчас самое время "расчехлять корзинки", потому что времени осталось максимум до конца июня. В июле будет выраженный перерыв, не зависимо от того, какая будет погода. Потому что за такое мощное плодоношение в июне грибницы устанут. Им нужен будет перерыв на восстановление. А насколько сильной окажется вторая летне-осенняя волна, которая начинается в августе или в сентябре, будет понятно в середине августа», - заключил собеседник НСН.
Ранее юрист Мария Свиридова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнула, что новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику.
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