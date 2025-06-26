В Минприроды РФ ликвидировали департамент охоты

В Минприроды РФ ликвидировали департамент охоты. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В Краснодарском крае по делу о мошенничестве задержан замглавы Минприроды

Отмечается, что на базе упразднённой структуры был создан департамент охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства.

«Задача департамента – комплексно решать государственные вопросы сохранения популяций животных, в том числе краснокнижных», - говорится в сообщении.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов анонсировал разработку плана геологической разведки и поиска критических минералов в новых регионах страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Инвестиционный портал города Москвы
ТЕГИ:ОхотаКрасная КнигаПриродаРоссияМинприроды

Горячие новости

Все новости

партнеры