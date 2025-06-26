В Минприроды РФ ликвидировали департамент охоты
В Минприроды РФ ликвидировали департамент охоты. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на базе упразднённой структуры был создан департамент охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства.
«Задача департамента – комплексно решать государственные вопросы сохранения популяций животных, в том числе краснокнижных», - говорится в сообщении.
Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов анонсировал разработку плана геологической разведки и поиска критических минералов в новых регионах страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хаменеи поздравил иранцев с победой над США
- Австралия ввела санкции против Минниханова и Шамана
- Минпросвещения: Оценивать поведение школьников будет классный руководитель
- Суд оштрафовал телеведущую Боню за пропаганду наркотиков
- В Минприроды РФ ликвидировали департамент охоты
- Эрдоган заявил, что Трамп согласился на переговоры с Путиным в Турции
- Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем
- Россельхознадзор запретил ввоз семян из Нидерландов с 30 июня
- Жительницу Новороссийска задержали за передачу Украине данных о ЧФ и ПВО
- Председатель Курской облдумы ушел в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru