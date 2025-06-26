В Минприроды РФ ликвидировали департамент охоты

Приемная кампания стартовала в колледжах Москвы Выпускники-отличники МГУ отметили окончание учебы на Воробьевых горах Новую улично-дорожную сеть построят на 4 га в Сокольниках Постоялец хостела на юге Москвы ранил ножом трёх человек Конкурс костюмов к ночному велофестивалю начался в Москве