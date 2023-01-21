В Роскомандзоре подтвердили ограничение передачи платежной информации в Telegram

С 1 марта передача платежных и персональных данных через Telegram для ряда организаций будет ограничена. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора, передает РИА Новости.

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«Ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платёжных документов и персональных данных при предоставлении услуг», - заявили в ведомстве.

Мессенджер с 22 ноября 2021 года входит в перечень иностранных субъектов, которые ведут деятельность в интернете на территории России, отмечает RT.

Ранее банк ВТБ сообщил, что первым в России запустит онлайн-банк в мессенджере Telegram. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПлатежиПлатежные СистемыМессенджерыTelegram
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