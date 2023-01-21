Сбербанк установил первые банкоматы в Крыму
Сбербанк установил первые банкоматы на территории Крымского полуострова, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Уточняется, что речь идет о трех городах: Ялте, Симферополе и Севастополе, - а также селе Оползневое.
«На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, д. 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9», - уточняется в официальном сообщении кредитной организации.
Ранее Сбербанк заявил о формировании команды, которая начинает работать в Крыму. Планируется, что сеть банкоматов начнет действовать на всем полуострове до конца года.
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