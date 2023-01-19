ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
Банк ВТБ первым в России запустит онлайн-банк в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в 2 раза. Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем», — отмечается в сообщении.
Сервис запустят в несколько этапов: сначала пользователям предоставят услуги просмотра баланса карт и счетов, переводов через Систему быстрых платежей, пополнения мобильного счета. Позже в Telegram добавят оплату по QR-коду, историю операций, переводы между своими счетами и со своей карты другого банка на карту ВТБ, пакетную оплату счетов.
Ожидается, что к концу года клиентам банка будут доступны в мессенджере все повседневные банковские услуги и выпуск ряда цифровых продуктов.
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