ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram

«Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в 2 раза. Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем», — отмечается в сообщении.

Сервис запустят в несколько этапов: сначала пользователям предоставят услуги просмотра баланса карт и счетов, переводов через Систему быстрых платежей, пополнения мобильного счета. Позже в Telegram добавят оплату по QR-коду, историю операций, переводы между своими счетами и со своей карты другого банка на карту ВТБ, пакетную оплату счетов.

Ожидается, что к концу года клиентам банка будут доступны в мессенджере все повседневные банковские услуги и выпуск ряда цифровых продуктов.

