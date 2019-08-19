В Роскачестве рассказали, как найти хороший майонез
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации по выбору натурального и свежего майонеза. Первым делом при покупке специалисты советуют обратить внимание на условия хранения продукта в магазине — упаковки не должны находиться на прямом солнечном свету.
В состaве первыми двумя ингредиентaми должны идти рaстительное мaсло и яйцо, поскольку в хорошем мaйонезе их больше всего. Нaиболее нaтурaльный мaйонез имеет простой состaв и небольшой срок хрaнения, не более двух-трех недель. Мaйонез может содержaть только натуральные ингредиенты и добавки.
Эксперты призвали не бояться в составе естественных стабилизаторов и красителей, таких как: крахмал, каротин, гуаровая и ксантановая камедь. По словам специалистов, эти добавки не отразятся на качестве и безопасности популярного соуса.
Как сообщает в Москва 24, в Роскачестве отметили, что если среди ингредиентов продукта нет яиц, желтка или яичного порошка, то уже не майонез, а майонезный соус.
Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать качественное вино. В свою очередь, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН рассказал об индивидуальных особенностях потребителей, с которыми приходится считаться при серьезном изучении винной продукции.
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